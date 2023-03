Zieke Mark Cavendish start niet in Gent-Wevelgem

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Zieke Cavendish niet in Gent-Wevelgem

10:17 uur De Brit Mark Cavendish heeft zich afgemeld voor Gent-Wevelgem, de Belgische koers uit de WorldTour die zondag wordt verreden. De sprinter is ziek, zo bevestigde zijn ploeg Astana.

De 37-jarige Cavendish nam de afgelopen week nog deel aan de Classic Brugge-De Panne en de E3 Harelbeke maar haalde beide keren de finish niet. In Gent-Wevelgem kwam hij bij zeven deelnames nooit in de buurt van de winst.

De ploeg Israel - Premier Tech verscheen met slechts vijf renners aan de start. De Canadees Hugo Houle en de Duitser Rick Zabel zijn ziek, meldde het team waar de Belg Sep Vanmarcke de kopman is.

Denver wint topduel met Milwaukee

10:15 uur In een duel tussen de leiders in de twee divisies van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft Denver Nuggets voor eigen publiek Milwaukee Bucks verslagen: 129-106. Het was ook een duel tussen twee sterren die aanspraak maken op de titel speler van het jaar. De Serviër Nikola Jokic (Denver) en de Griek Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) hielden elkaar in evenwicht. Beiden kwamen tot 31 punten.

Bij de Nuggets onderscheidde Jamal Murray zich ook met 26 punten en 9 assists. Met de vijftigste overwinning van het seizoen verstevigde de ploeg de leidende positie in de Western Conference voor Memphis Grizzlies en Sacramento Kings, teams die ook al zeker zijn van deelname aan de play-offs. Milwaukee houdt ondanks de nederlaag Boston Celtics en Philadelphia 76'ers achter zich. Ook die ploegen weten al dat het reguliere seizoen een vervolg krijgt.

Wereldkampioenen stranden opmars beachduo Boermans/De Groot

09:51 uur Beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot zijn er niet in geslaagd de finale te bereiken van het Elite 16-toernooi in het Mexicaanse Tepic. De olympisch en wereldkampioenen Anders Mol en Christian Sørum uit Noorwegen waren in twee sets (21-12 21-16) te sterk voor de Nederlanders, die zich via de kwalificaties hadden geplaatst voor het hoofdtoernooi.

In de strijd om het brons nemen Boermans en De Groot het zondag op tegen Nils Ehlers en Clemens Wickler uit Duitsland. Zij waren verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Nederlanders Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen in de kwartfinales: 22-20 23-21.

Mol en Sørum verloren dit jaar nog geen wedstrijd. In de finale treffen zij opnieuw de Zweden David Ahman en Jonatan Hellvig, die voor de derde keer op rij in de finale staan van een Elite 16-toernooi. De voorgaande twee keer waren de Noren te sterk.