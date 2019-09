’El Ghazi nam enorm risico met kopstoot’

Villa-manager Dean Smith was niet echt onder indruk van de clash tussen zijn twee spelers. „Ik hoefde niet in te grijpen, dat hebben de spelers al gedaan”, zei Smith na afloop tegen Engelse media. „De spelers hebben het opgelost in de kleedkamer. Ik ben blij dat dat is gebeurd. Zo is de spirit bij ons in de kleedkamer. Dit soort dingen gebeurt in de sport. Het was snel de wereld uit. In de rust is er over gesproken en zijn er handen geschud.”

Gary Neville zei bij Sky Sports dat El Ghazi veel te ver was gegaan. „El Ghazi nam een enorm risico met het plaatsen van zijn hoofd in de richting van Mings. Als ik Mings was, zou ik woedend zijn geweest. Dit gaat een stap te ver.”

Jamie Garragher sloot zich aan bij de woorden van zijn voormalig ploeggenoot bij de nationale ploeg van Engeland. „Dit wil je niet zien.” De clash riep herinneringen op aan de botsing tussen Newcastle United-ploeggenoten Lee Bowyer en Kieron Dyer in 2005. Het tweetal kreeg ruzie en moest het veld verlaten. De VAR nam de actie van El Ghazi maandagavond nog wel onder de loep, maar besloot niet in te grijpen.