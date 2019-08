F2-coureur Hubert overleden na horrorcrash

Al in de tweede ronde tijdens de hoofdrace in België ging het zaterdagmiddag gruwelijk mis. Hubert kwam in de problemen door een crash van Giulano Alesi, spinde, waarna collega-coureur Juan Manuel Correa vol op hem inreed. Te zien was dat de auto van Hubert in stukken brak. De race werd logischerwijs direct stilgelegd en afgelast. Het officiële bericht is dat Hubert om 18.35 overleed, anderhalf uur na de race.

Autosportfederatie FIA laat weten dat Correa, die over de kop vloog, in het ziekenhuis ligt. Zijn situatie is stabiel. Alesi bleef ongedeerd.

Het wrak van Juan Manuel Correa wordt weggetakeld. Ⓒ ANP

De Nederlander Nyck de Vries was niet bij de crash betrokken. Hij reed aan kop.