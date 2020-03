’Succes in de beker hoort bij FC Utrecht’

Als assistent-trainer van Foeke Booy wint John van Loen (l.) twee keer de KNVB-beker met FC Utrecht. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

UTRECHT - De cupkoorts is groot bij FC Utrecht, dat in een enerverende halve finale tegen Ajax voor de zevende keer in de historie de KNVB-bekerfinale heeft bereikt. „Succes in de beker hoort bij deze club. Het is heel mooi dat we nu weer een finale mee gaan maken”, aldus routinier Mark van der Maarel, die op 19 april in De Kuip een vierde ’Dennenappel’ aan de prijzenkast van FC Utrecht hoopt toe te voegen.