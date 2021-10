Brons Kirsten Wild op puntenkoers, Nederlandse finale in het sprinttoernooi

De wereldtitel was voor de Belgische Lotte Kopecky. De Belgische maakte enorm veel indruk in het tweede deel van de race en liep weg van Wild en de Britse Katie Archibald, die het zilver greep.

Nederlandse sprintfinale

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland staan opnieuw tegenover elkaar in een WK-finale op de sprint. Titelverdediger Lavreysen was in twee heats te sterk voor de Fransman Sébastien Vigier.

Lavreysen in actie. Ⓒ HH/ANP

In de andere halve finale had Hoogland het lastiger met de Duitser Stefan Bötticher. De wereldkampioen van 2013 verraste Hoogland in de eerste heat waarna de Nijverdaller na winst in de tweede een derde heat nodig had om het duel te beslissen.

Hoogland was bij de vorige WK in Berlijn, net als het jaar ervoor in het Poolse Pruszków, tweede achter Lavreysen. Hetzelfde scenario voltrok zich in de finale op de Olympische Spelen.

Braspennincx en Van Riessen naar 2e ronde keirin op WK baan

Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen hebben de tweede ronde bereikt op het onderdeel keirin.

Braspennincx was in haar heat duidelijk de sterkste. De olympisch kampioen op het sprintonderdeel nam in de voorlaatste ronde de koppositie al in en stond die niet meer af. Bij de keirin rijden maximaal zes rensters eerst drie ronden achter een derny. Als die uit de baan is, wordt er over drie ronden gesprint om de winst.

Van Riessen, die haar eerste wedstrijd reed sinds haar val op de Olympische Spelen, moest terugkomen voor de herkansingen nadat ze in haar heat als derde was geëindigd. Bij haar tweede optreden won ze overtuigend.

In de tweede ronde, rond 14.45 uur, gaat het om een plaats in de finale.