Harrie Lavreysen weer wereldkampioen sprint na duel met Jeffrey Hoogland

De twee Nederlanders maakten er een ware show van door direct in de eerste rit een surplace van een halve minuut te laten zien. Hoogland liet zich vervolgens wel verrassen door Lavreysen, die zo vrij eenvoudig de eerste sprint won. In de tweede sprint maakte Lavreysen het vervolgens vakkundig af. Hoogland ging weliswaar vroeg aan, maar Lavreysen remonteerde hem vakkundig.

Hoogland word zodoende net zoals bij de vorige WK in Berlijn en net zoals het jaar ervoor in het Poolse Pruszków, tweede achter Lavreysen. Hetzelfde scenario voltrok zich in de finale op de Olympische Spelen.

Brons Wild

Kirsten Wild heeft tijdens haar laatste race ooit op een wereldkampioenschap baanwielrennen het brons gepakt. De routinier nam in het begin zelfs de leiding, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een derde plek.

Kirsten Wild. Ⓒ ANP/HH

De wereldtitel was voor de Belgische Lotte Kopecky. De Belgische maakte enorm veel indruk in het tweede deel van de race en liep weg van Wild en de Britse Katie Archibald, die het zilver greep.

Olympisch kampioene Braspennincx mist finale keirin

Shanne Braspennincx is er bij de WK baanwielrennen in Roubaix niet in geslaagd de finale te bereiken op de keirin. De olympisch kampioene op het sprintonderdeel werd in haar halve finale vierde, alleen de eerste drie strijden later op zondag om de medailles.

Braspennincx veroverde in augustus op de piste van Izu de olympische titel op het onderdeel waarbij maximaal zes rensters eerst drie ronden achter een derny rijden. Als die uit de baan is, wordt er over drie ronden gesprint om de winst.

Ook Laurine van Riessen redde het niet. In haar eerste wedstrijd na een zware val op de Olympische Spelen bereikte ze via de herkansingen nog wel de halve finales. Daarin eindigde ze in haar heat als zesde en laatste.