F1-coureurs waren aanvankelijk unaniem vóór afgelasting in Jeddah

Daarvoor waren de Formule 1-leiding en de teambazen al overeengekomen dat het race-weekeinde gewoon door zou gaan, maar de coureurs besloten vervolgens samen een vergadering te beleggen. Duidelijk was dat zeker vijf coureurs – onder wie naar verluidt Lewis Hamilton en Fernando Alonso – liever niet meer wilden racen in Saoedi-Arabië.

Vervolgens werd er een punt bereikt dat de overige rijders solidair waren, ook nadat Domenicali en sportief directeur Ross Brawn zich bij het onderhoud hadden gevoegd en daarop de ruimte weer verlieten. Rond half 2 ’s nachts (half 12 in Nederland) stonden de coureurs voor honderd procent achter het standpunt om niet verder te racen, waarna alle teambazen zich weer in de vergaderruimte aan het begin van de paddock meldden.

De teambazen hebben de coureurs er in een volgend, half uur durend overleg blijkbaar van kunnen overtuigen dat racen toch echt de beste optie was en dat de lokale autoriteiten garanderen dat de veiligheid gewaarborgd is. De mate van security rond het circuit is verhoogd en er is ook afweergeschut aanwezig. Daarnaast zijn de veiligheidsorganisaties er van overtuigd dat het circuit geen target is van de Jemenitische rebellen.

Een half uur later verlieten de teambazen de ruimte weer, om zich te begeven richting de Formule 1-leiding. Even later meldde namens de coureurs ook George Russell zich daar. Vlak daarna, om half 3 ’s nachts in Jeddah, werd duidelijk dat het race-weekeinde gewoon door zou gaan.