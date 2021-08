Halve finale eindstation voor hordeloper Nick Smidt

Nick Smidt. Ⓒ HH/ANP

Nick Smidt heeft zich niet weten te plaatsen voor de finale van de 400 meter horden op de Olympische Spelen. De 34-jarige atleet eindigde in de halve finale in een tijd van 49,35 als zevende. Het was zijn beste tijd van het seizoen, maar genoeg voor een finaleticket was het dus niet.