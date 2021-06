Concurrentie gewaarschuwd: ’Italië gaat hoge ogen gooien op EK’

Giorgio Chiellini in een dolletje met Luuk de Jong Ⓒ ANP/HH

Italië ontbrak op het WK in Rusland, het eerste gemiste grote toernooi sinds 1992, en dat was een enorme klap voor het voetbalgekke land. De Azzurri zijn onder bondscoach Roberto Mancini echter sterk teruggekomen en bezig aan een imposante serie van 25 interlands zonder nederlaag. De verwachtingen voor het EK – dat vanavond aftrapt met Turkije-Italië in Rome – zijn hooggespannen, weten de Neder-Italianen Jeroen Zoet, Bram Nuytinck en Hidde ter Avest.