Sterk Leipzig verrast Atlético en staat in halve finale Champions League

In de vorige ronde schakelde Leipzig al Tottenham Hotspur uit. De Duitse club debuteert in de knock-outfase van de Champions League. Dinsdag is de Franse kampioen Paris Saint-Germain de opponent van Leipzig in de halve eindstrijd.

Atlético Madrid verloor zowel in 2014 als 2016 in de finale van Real Madrid en hoopte nu, met de al uitgeschakelde stadgenoot, als outsider weer ver te kunnen komen. Leipzig voorkwam dat voor het team van coach Diego Simeone.

Bij Leipzig had oud-PSV’er Angeliño links in de verdediging een basisplaats. Nagelsmann kon niet meer beschikken over Timo Werner. De topscorer is inmiddels vertrokken naar Chelsea. Zonder Werner leek het voor Leipzig een lastige klus te worden, maar Nagelsmann sprak vooraf zijn vertrouwen uit. De coach zei dat het voor zijn elftal geen nadeel was dat de kwartfinales dit keer over één in plaats van twee wedstrijden worden gespeeld.

Leipzig nam direct het initiatief en drukte Atlético naar achteren, tot onvrede van de druk gebarende Simeone. Het overwicht leidde niet tot veel kansen en Atlético was soms in de omschakeling dreigend.

Kort na de pauze viel de openingstreffer voor de Duitsers toch. Dani Olmo scoorde, na een goede voorzet vanaf rechts van Marcel Sabitzer, met zijn hoofd. Simeone bracht na een klein uur spelen João Félix in de ploeg. De Portugees werd in de 71e minuut onderuit gehaald in het zestienmetergebied en hij benutte de strafschop zelf.

Een verlenging leek aanstaande, totdat de Amerikaan Tyler Adams de bal in de 88e minuut totaal vrijstaand op de rand van het zestienmetergebied kreeg aangespeeld. Via een speler van Atlético verdween de bal in het doel: 2-1.