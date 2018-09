Cillessen mag weer op basisplaats hopen

Trainer Luis Enrique heeft eerste doelman Marc-André ter Stegen buiten de selectie gelaten. De Duitser krijgt dinsdagavond rust. Cillessen verving Ter Stegen vorige week ook al in de bekerwedstrijd tegen Hércules (1-1), nadat hij in september zijn debuut had gemaakt in het verloren competitieduel met Alavés (1-2).

Ook verdediger Gerard Piqué wordt gespaard. Barcelona mist daarnaast middenvelder Ivan Rakitic en aanvaller Neymar, die beiden geschorst zijn. Verdediger Jérémy Mathieu ontbreekt nog steeds vanwege een blessure.

Het duel in Camp Nou draait in sportief opzicht nergens meer om. Barça is al zeker van de volgende ronde in de Champions League, de Duitse club bekert na de winter verder in de Europa League.