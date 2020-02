’Hopelijk doet Ajax blessuregolf niet af als pech’

Verheijen pleit voor een grondige evaluatie. „Hopelijk doen ze het niet af als pech, maar volgt er kritisch intern onderzoek, zodat het niet nog een keer gebeurt. Indien ze slechts kijken naar de aanleidingen – situaties waarin de blessures ontstonden – dan zien ze alleen maar variatie en geen patronen. Als ze naar de periode voor de blessuresituaties kijken, dan komen de patronen vanzelf naar boven. Zolang ze maar bereid zijn om heel kritisch naar zichzelf en elkaar te zijn.”

Zelf zegt hij de vinger niet op de zere plek te kunnen leggen, omdat hij de laatste weken in het buitenland is geweest. „In zijn algemeenheid is een epidemie aan spierblessures het gevolg van opstapeling van vermoeidheid: te zware training in combinatie met te weinig hersteltijd of trainingsvormen die te veel spierschade hebben veroorzaakt, in combinatie met te weinig reparatietijd.”

Verheijen: „Bij al die ’verschillende’ spierblessures is de aanleiding vaak anders maar de onderliggende oorzaak vaak gelijk. Door de opstapeling van vermoeidheid wordt het signaal van de hersenen naar de spieren langzamer, waardoor er tijdens maximaal explosieve voetbalacties minder lichaamscoördinatie is. Door spierschade op spierschade kan de belastbaarheid van de spieren ook minder worden.”