Cheryl Maas ontsnapt op haar snowboard even aan alle malaise

Cheryl Maas in betere tijden, toen ze volop van haar kinderen kon genieten. De snowboardster verblijft momenteel bij haar vriendin Natalie en Natalies dochter Saylor (v.l.n.r.) in Amerika, maar moet haar eigen dochtertjes Mila en Lara missen. Ⓒ De Telegraaf

AMSTERDAM - In een wereld die al een jaar op zijn kop staat door de coronapandemie, is voor Cheryl Maas haar snowboard hét middel om even te ontsnappen aan alle malaise. Eenmaal spelend in de sneeuw vergeet ze alle zorgen die in de afgelopen maanden zijn opgestapeld. Zo vertrok ze naar de Verenigde Staten om zich te verzoenen met haar vriendin Natalie Hatfield. Tegelijkertijd liet ze met pijn in haar hart dochtertjes Lara en Mila achter in Noorwegen.