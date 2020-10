NK Afstanden: Dai Dai N’tab prolongeert titel op 500 meter

Zijn race verliep echter niet geheel vlekkeloos. Hij waaierde onder meer uit de laatste binnenbocht en kon mede daardoor ploeggenoot Hein Otterspeer maar net voorblijven: 34,84 tegen 34,86.

Otterspeer pakte in de eindstand na twee manches zilver. Ploeggenoot Kai Verbij veroverde brons.

N’tab won anderhalf uur eerder in Thialf de eerste 500 meter in 34,80. Otterspeer en Verbij reden twee keer respectievelijk de tweede en derde tijd. Daarmee gingen alle podiumplaatsen op de 500 meter naar Jumbo-Visma.

Geen verrassing

Voor N’tab, die na de vorige winter overstapte van Team Reggeborgh naar Team Jumbo-Visma, was het zijn vierde Nederlandse titel op de sprint.

De titelprolongatie van N’tab kwam niet als een heel grote verrassing. Een week geleden reed hij tijdens een oefensessie in Heerenveen ook al onder de 35 seconden (34,86). Ronald Mulder deed dat eerder deze maand in Thialf eveneens (34,90). De tweevoudige Nederlandse kampioen op de 500 meter moest echter woensdag in een ziekenhuis worden opgenomen met een hevige keelontsteking. Hij testte eerder negatief op het coronavirus.

Bij de ’corona-editie’ van de NK afstanden staan verder geen startbewijzen voor de grote internationale titeltoernooien op het spel. De nationale titelstrijd wordt normaal eind december afgewerkt. Door de coronacrisis is dit seizoen echter alles anders. De internationale schaatsunie ISU moest de eerste vier wereldbekers op de langebaan schrappen, waarna de Nederlandse schaatsbond KNSB met de steun van enkele partners de NK afstanden, de NK allround en de NK sprint (beide in november) naar voren haalde op de kalender.