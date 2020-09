Serena Williams voorkomt wonder van stuntmoeder Tsvetana Pironkova

Serena Williams. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Serena Williams wankelde, maar bleef weer eens schreeuwend en vechtend overeind. In de kwartfinale van de US Open dreigde een sensationele uitschakeling door toedoen van Tsvetana Pironkova, een 32-jarige moeder uit Bulgarije die drie jaar lang geen toernooi had gespeeld. Maar Williams, zelf ook moeder en bijna 39 jaar oud, liet het niet gebeuren en staat vandaag voor de veertiende keer in de halve finale van haar eigen grandslamtoernooi: 4-6, 6-3, 6-2.