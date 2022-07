Ook rechterhand Wiegman maakt indruk en groeit uit tot ’kroonprins van Oranje’

Voetbal

Guus Til na drie goals: ’Je kan inderdaad slechter beginnen’

Guus Til was de gevierde man bij PSV na de winst van de Johan Cruijff Schaal. De middenvelder scoorde maar liefst driemaal tegen Ajax en had zo een groot aandeel in de uiteindelijke zege van de bekerwinnaar uit Eindhoven in de hoofdstad (5-3). Hij moest na het laatste fluitsignaal even denken aan zi...