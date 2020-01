Sport Kort: Coach New York Mets ook ontslagen in honkbalschandaal Astros

Honkbal: Coach New York Mets ook ontslagen in honkbalschandaal Astros

22.35 uur: Het spionageschandaal rond de Amerikaanse honkbalclub Houston Astros heeft tot een nieuw ontslag geleid. New York Mets heeft zijn manager Carlos Beltran ontslagen omdat hij speler was van de Astros in het jaar waarin het spelbedrog plaatshad.

De Major League Baseball (MLB) deelde begin deze week zware straffen uit aan Houston Astros omdat de winnaar van de World Series van 2017 vals zou hebben gespeeld. Via camera's was de geheime communicatie tussen werpers en catchers van tegenstanders bekeken.

Coach A.J. Hinch en algemeen manager Jeff Luhnow werden beiden voor een jaar geschorst en de club moet de hoogst mogelijke boete betalen aan de honkballiga: 5 miljoen dollar, omgerekend zo'n 4,5 miljoen euro. Kort daarna zette Boston Red Sox hun manager Alex Cora aan de kant. Cora was coach van de Astros in het gewraakte jaar 2017.

Schaken: Schaker Giri verliest van Iraans talent

20.09 uur: Schaker Anish Giri heeft op Tata Steel Chess, het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee, verloren van Alireza Firouzja, het 16-jarige talent uit Iran. Het was de eerste nederlaag van de Nederlandse grootmeester, na vier keer remise te hebben gespeeld. Firouzja kwam daardoor op gelijke hoogte met de Amerikaanse klassementsleider Wesley So, die tegen de Rus Vladislav Kovalev op remise uitkwam. Beiden hebben 3,5 punt.

De partijen werden deze keer niet in Wijk aan Zee, maar in het stadion van PSV in Eindhoven gespeeld.

Met 3 punten, tegen Giri 2, is Jorden van Foreest de hoogst geklasseerde Nederlander. Na zijn remise tegen de Amerikaan Fabiano Caruana staat hij gedeeld derde.

Magnus Carlsen speelde opnieuw remise, voor de vijfde keer alweer. Deze keer deed de Noorse wereldkampioen én titelverdediger dat tegen de Rus Daniil Doebov. Carlsen heeft 2,5 punt.

Boete Roda JC voor wangedrag supporters

17.20 uur Roda JC heeft een boete gekregen van 5000 euro vanwege wangedrag van de aanhang in het thuisduel met Excelsior op 29 november 2019.

De supporters van de Limburgse eerstedivisieclub gooiden voorwerpen en bekers met vloeistof in de richting van de spelers en de verzorger van Excelsior. De scheidsrechter staakte om die reden tijdelijk het duel.

Waterpoloërs kansloos tegen Rusland op EK

15:33 uur Het is de Nederlandse waterpoloërs niet gelukt hun tweede groepswedstrijd op het EK in Hongarije te winnen. In Boedapest bleek Rusland met 15-9 te sterk.

Assistent-bondscoach Branco Mitrovic en bondscoach Harry van der Meer tijdens de training van het nationale waterpoloteam in aanloop naar het EK waterpolo in Boedapest. Ⓒ ANP

Oranje had dinsdag de eerste wedstrijd op het EK nog met 9-8 van Roemenië gewonnen. Servië, dat de eerste twee duels overtuigend wist te winnen, is zaterdag de laatste tegenstander in de groepsfase. De groepswinnaar gaat direct door naar de kwartfinales, de nummer 2 en 3 spelen in een tussenronde.

De Nederlandse ploeg van bondscoach Harry van der Meer heeft zich een plek in de kwartfinales ten doel gesteld. Het toernooi geldt ook als belangrijke voorbereiding voor het olympisch kwalificatietoernooi in maart in Rotterdam, waar de waterpoloërs een ticket voor de Spelen in Tokio hopen te pakken. Bij het EK ligt alleen voor de winnaar een toegangsbewijs voor de Spelen klaar.

Judo: WK 2021 verplaatst van Wenen naar Tasjkent

14.05 uur De beste judoka's ter wereld gaan volgend jaar naar Tasjkent voor de WK. De strijd om de mondiale titels was in eerste instantie toegewezen aan Wenen, maar de Oostenrijkse bond raakte de organisatie kwijt omdat het te laat was met betalen. De internationale judofederatie IJF besloot in oktober om op zoek te gaan naar een ander gastland.

De IJF kwam uit bij Oezbekistan, dat de wereldkampioenschappen volgend jaar in de Humo Dome in hoofdstad Tasjkent gaat huisvesten. Tasjkent organiseert ook al een paar jaar een Grand Prix-toernooi.

Handbal: Smeets naar Franse club van Mayonnade

13.20 uur Handbalster Martine Smeets stapt over van de Noorse club Molde HK naar Metz in Frankrijk. De 29-jarige hoekspeelster komt bij de Franse club te werken onder Emmanuel Mayonnade, die tevens bondscoach is van Oranje. De Nederlandse handbalsters veroverden afgelopen maand, met Smeets in de gelederen, in Japan de wereldtitel.

Smeets werkte bij Molde onder trainster Helle Thomsen, de voorgangster van Mayonnade bij Oranje. De handbalster uit Geesteren werd drie keer kampioen met Dalfsen en vierde in Duitsland successen met Thüringer en Bietigheim.

Zegereeks LeBron James voorbij

LeBron James gaat onderuit met zijn ploeg. Ⓒ AFP

08.14 uur: De basketballer van Los Angeles Lakers hebben na negen overwinningen op rij weer eens een nederlaag moeten incasseren. De ploeg van superster LeBron James ging in het eigen Staples Center onderuit tegen Orlando Magic: 118-119. Markelle Fultz gooide in de laatste minuut de beslissende punten binnen.

De 21-jarige Amerikaan van Orlando Magic kwam tot een zogeheten triple-double: 21 punten, 11 rebounds en 10 assists. Bij de Lakers was James niet alleen goed voor 19 punten, maar hij verzorgde ook 19 assists. Zijn teamgenoot Quinn Cook mocht zich met 22 punten de topscorer van de wedstrijd noemen, maar het was niet genoeg voor de tiende zege op rij in de NBA.

Coach Darren Cahill probeert Simona Halep te sturen. Ⓒ AFP

Halep snel klaar in Adelaide

07.44 uur: Tennisster Simona Halep heeft weinig ritme kunnen opdoen voor de Australian Open. De Roemeense nummer 4 van de wereld bleef op het WTA-toernooi van Adelaide steken in de kwartfinales. Halep, afgelopen jaar winnares van Wimbledon, moest het afleggen tegen Arina Sabalenka uit Wit-Rusland: 4-6 2-6.

Halep begon haar seizoen deze week met winst op de Australische Ajla Tomljanovic (6-4 7-5), maar verder kwam de als tweede geplaatste Roemeense niet in Adelaide. Vorig jaar strandde Halep op de Australian Open in de vierde ronde tegen de Amerikaanse Serena Williams, in 2018 stond ze in de finale. De voormalig nummer 1 van de wereld moest het daarin afleggen tegen Caroline Wozniacki.

Alex de Minaur Ⓒ EPA

Dreun voor De Minaur vlak voor Australian Open

07.38 uur: De Australische tennisser Alex de Minaur heeft zich moeten terugtrekken voor de Australian Open. De 20-jarige De Minaur, op plek 21 de eerste Australiër op de wereldranglijst, kampt met een buikspierblessure. Hij liep die blessure vorige week op tijdens de ATP Cup en moest daardoor deze week al het toernooi van Adelaide overslaan. Een scan bracht een scheur in een buikspier aan het licht.

„Zelfs uit bed komen doet pijn”, zei De Minaur, die Rafael Nadal aan het wankelen bracht op de ATP Cup. De Australische kopman liet in de halve finale tegen Spanje bij vlagen geweldig tennis zien tegen de nummer 1 van de wereld en won de eerste set, maar hij gaf de partij alsnog uit handen. Vorig jaar verloor De Minaur op de Australian Open in de derde ronde van Nadal. „Het is vreselijk om het grandslamtoernooi in eigen land te moeten missen”, aldus de tennisser, die afgelopen seizoen drie ATP-titels veroverde.