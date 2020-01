Sport Kort: Zegereeks LeBron James voorbij

08.14 uur: De basketballer van Los Angeles Lakers hebben na negen overwinningen op rij weer eens een nederlaag moeten incasseren. De ploeg van superster LeBron James ging in het eigen Staples Center onderuit tegen Orlando Magic: 118-119. Markelle Fultz gooide in de laatste minuut de beslissende punten binnen.

De 21-jarige Amerikaan van Orlando Magic kwam tot een zogeheten triple-double: 21 punten, 11 rebounds en 10 assists. Bij de Lakers was James niet alleen goed voor 19 punten, maar hij verzorgde ook 19 assists. Zijn teamgenoot Quinn Cook mocht zich met 22 punten de topscorer van de wedstrijd noemen, maar het was niet genoeg voor de tiende zege op rij in de NBA.

Coach Darren Cahill probeert Simona Halep te sturen. Ⓒ AFP

Halep snel klaar in Adelaide

07.44 uur: Tennisster Simona Halep heeft weinig ritme kunnen opdoen voor de Australian Open. De Roemeense nummer 4 van de wereld bleef op het WTA-toernooi van Adelaide steken in de kwartfinales. Halep, afgelopen jaar winnares van Wimbledon, moest het afleggen tegen Arina Sabalenka uit Wit-Rusland: 4-6 2-6.

Halep begon haar seizoen deze week met winst op de Australische Ajla Tomljanovic (6-4 7-5), maar verder kwam de als tweede geplaatste Roemeense niet in Adelaide. Vorig jaar strandde Halep op de Australian Open in de vierde ronde tegen de Amerikaanse Serena Williams, in 2018 stond ze in de finale. De voormalig nummer 1 van de wereld moest het daarin afleggen tegen Caroline Wozniacki.

Alex de Minaur Ⓒ EPA

Dreun voor De Minaur vlak voor Australian Open

07.38 uur: De Australische tennisser Alex de Minaur heeft zich moeten terugtrekken voor de Australian Open. De 20-jarige De Minaur, op plek 21 de eerste Australiër op de wereldranglijst, kampt met een buikspierblessure. Hij liep die blessure vorige week op tijdens de ATP Cup en moest daardoor deze week al het toernooi van Adelaide overslaan. Een scan bracht een scheur in een buikspier aan het licht.

„Zelfs uit bed komen doet pijn”, zei De Minaur, die Rafael Nadal aan het wankelen bracht op de ATP Cup. De Australische kopman liet in de halve finale tegen Spanje bij vlagen geweldig tennis zien tegen de nummer 1 van de wereld en won de eerste set, maar hij gaf de partij alsnog uit handen. Vorig jaar verloor De Minaur op de Australian Open in de derde ronde van Nadal. „Het is vreselijk om het grandslamtoernooi in eigen land te moeten missen”, aldus de tennisser, die afgelopen seizoen drie ATP-titels veroverde.