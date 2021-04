Anish Giri wint op kandidatentoernooi van Wang

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Zlatan twijfelgeval bij AC Milan

19.18 uur: Het meespelen van Zlatan Ibrahimovic in de thuiswedstrijd van AC Milan tegen Sassuolo is onzeker. Dat heeft zijn trainer Stefano Pioli een dag voor dat duel laten weten. De 39-jarige Ibrahimovic heeft last van een spierblessure.

„We hebben fysieke problemen met onder anderen ’Ibra’, die niet volledig heeft meegetraind. We gaan het woensdag beoordelen”, aldus Pioli, die opnieuw rekent op Mario Mandzukic. De Kroatische aanvaller keerde afgelopen weekend na blessureleed terug tegen Genoa. „Hij kan nog geen 90 minuten spelen, maar ik reken op hem.” Zlatan was tegen Genoa geschorst.

AC Milan staat tweede in de Serie A, met 9 punten minder dan stadgenoot Internazionale. Er zijn nog zeven duels te spelen.

Schaken: Giri wint op kandidatentoernooi van Wang

17:32 uur Schaker Anish Giri heeft op het kandidatentoernooi in Jekaterinenburg gewonnen van Wang Hao. De Nederlandse grootmeester versloeg de Chinees met de witte stukken. Giri liep een half punt in op klassementsleider Ian Nepomniatsjtsji, die remise overeenkwam met zijn landgenoot Aleksander Grisjtsjoek.

Het toernooi in de Russische stad was na een onderbreking van een jaar vanwege de coronapandemie maandag hervat. Giri speelde toen gelijk tegen Nepomniatsjtsji.

De winnaar van het kandidatentoernooi mag in november wereldkampioen Magnus Carlsen uitdagen.

Wielrennen: Simon Yates soleert in Alpen naar ritzege en leiderstrui

15:53 uur De Britse wielrenner Simon Yates heeft met een lange solo de leiding genomen in de Ronde van de Alpen. De 28-jarige klimmer van Team BikeExchange sprong in de bergrit over 121 kilometer tussen de Oostenrijkse plaatsen Innsbruck en Feitchen im Kaunertal op de voorlaatste klim weg. Yates hield ook op de slotklim stand en soleerde zo naar zowel de ritzege als de leiderstrui.

De Rus Pavel Sivakov kwam ruim 40 seconden later als tweede over de finish. Yates nam de eerste plaats in het klassement over van de Italiaan Gianni Moscon. Die renner van Ineos Grenadiers had maandag de eerste etappe gewonnen in de vijfdaagse rittenkoers door de Alpen.

Voor Yates, vorig jaar winnaar van de Tirreno-Adriatico, betekende het zijn eerste overwinning van het seizoen. Yates boekte al ritzeges in alle grote rondes. Hij won in 2018 het eindklassement in de Vuelta.

Schaatsen: Peter Mueller aan de slag met Duitse sprinters

13:06 uur Peter Mueller keert terug bij de Duitse schaatsbond. De 66-jarige Amerikaan gaat aan de slag als coach van de sprinters. „Ik ben ervan overtuigd dat we volgend jaar bij de Olympische Spelen in Peking zeker twee medailles zullen winnen”, zei Mueller bij zijn presentatie.

Mueller was van 1988 tot 1991 bondscoach van Duitsland. Drie jaar geleden begeleidde hij Claudia Pechstein op de Spelen in Zuid-Korea nog naar zilver op de 5000 meter. In Nederland had Mueller onder anderen succes met Marianne Timmer bij de Spelen van 1998 in Nagano.

Joel Dufter en Nico Ihle zijn twee schaatsers die deel uitmaken van de Duitse sprintploeg.

Voetbal: Keepster Van Veenendaal verlengt contract bij PSV

13:05 uur Keepster Sari van Veenendaal speelt ook volgend seizoen voor PSV. De aanvoerster van Oranje heeft haar contract in Eindhoven met een jaar verlengd. Van Veenendaal (31) keerde vorig jaar terug in de Nederlandse competitie, na een tegenvallend jaar bij de Spaanse topclub Atlético Madrid.

„Ik merk dat ik nog niet uitgeleerd ben”, zegt Van Veenendaal, die eerder bij FC Utrecht, FC Twente en Arsenal speelde. „Bovendien vind ik PSV een hele fijne club en motiveren de ambities van de club mij om iedere training weer alles te geven. Ook na vele jaren blijft het zetten van een handtekening onder een contract speciaal. Ik ben dus een gelukkig mens.”

Wielrennen: Vierdaagse van Duinkerke opnieuw geschrapt vanwege corona

11.38 uur: De Vierdaagse van Duinkerke gaat ook dit jaar niet door. De Franse wielerkoers stond gepland van 4 tot en met 9 mei, maar de autoriteiten geven vanwege de coronapandemie geen toestemming om de wedstrijd plaats te laten vinden.

Eerder ging er al een streep door Parijs-Roubaix. De klassieker werd verplaatst naar het najaar.

Mike Teunissen was in 2019 voorlopig de laatste winnaar van de Vierdaagse van Duinkerke. De Nederlandse wielrenner bleef destijds de Noor Amund Grøndahl Jansen en de Belg Jens Keukeleire voor.

Karten: Italiaan krijgt schorsing van vijftien jaar voor gooien bumper

11.15 uur: De voormalige Italiaanse karter Luca Corberi is voor 15 jaar geschorst. De internationale autosportfederatie FIA legde hem die straf op omdat hij vorig jaar oktober, bij de finale van het WK, zijn bumper naar zijn nog rijdende rivaal Paolo Ippolito gooide. Na de race viel Corberi Ippolito ook fysiek aan en de vaders van de twee racers vochten eveneens mee.

Corberi (23) kreeg veel over zich heen na het incident. Oud-wereldkampioen in de Formule 1 Jenson Button riep op tot een levenslange schorsing. De Italiaanse karter wachtte niet op de straf en besloot al met de sport te stoppen.

De bumper van de kartauto weegt 1,3 kilo en had Ippolito ernstig nekletsel kunnen bezorgen als hij daadwerkelijk was geraakt, aldus de FIA.

Voetbal: Voorzitter KNVB in de race voor plaats in uitvoerend comité UEFA

08.20 uur: Just Spee hoort rond het middaguur of hij mag toetreden tot het uitvoerend comité van de UEFA. De voorzitter van de KNVB is samen met acht andere kandidaten verkiesbaar. Slechts een deelnemer aan de verkiezingen wordt teleurgesteld.

Spee concurreert tijdens het 45e congres van de UEFA met de Belg Mehdi Bayat, Alexander Djoekov (Rusland), Gabriele Gravina (Italië), Zbigniew Boniek (Polen), David Gill (Engeland), Rainer Koch (Duitsland), Karl-Erik Nilsson (Zweden) en Servet Yardimci (Turkije).

De laatste vijf zijn herkiesbaar. De verwachting is dat zij deel blijven uitmaken van het uitvoerend comité van de UEFA, dat formeel gezien toezicht houdt maar in praktijk veel macht heeft. Spee dicht Gravina en Djoekov ook grote kansen toe en vertrouwt erop dat hij meer stemmen krijgt dan zijn Belgische concurrent Bayat, die zich pas op het laatste moment kandidaat heeft gesteld terwijl hij eerder aan de KNVB liet weten dat hij geen interesse had.

Alle 55 lidstaten van de UEFA brengen acht stemmen uit. Spee hoopt in de voetsporen te treden van Michael van Praag, die na 12 jaar uit het bestuur van de UEFA stapt.

Basketbal: Curry in NBA weer goed voor bijna 50 punten

07.29 uur: Stephen Curry heeft de basketballers van Golden State Warriors in de NBA aan een belangrijke overwinning geholpen. De uitblinker nam tegen de Philadelphia 76ers (107-96) liefst 49 punten voor zijn rekening. De Warriors blijven zo meedoen in de strijd om deelname aan de play-offs.

Het was voor Curry zijn elfde achtereenvolgende wedstrijd waarin hij tot 30 punten of meer kwam. Zijn gemiddelde staat nu op 31,4 punten per duel.

„Ik weet niet wat ik jullie nu nog moet zeggen”, aldus Steve Kerr, coach van de Golden State Warriors. „Als het gaat over Curry kunnen jullie eigenlijk mijn uitspraken van de vorige keer wel weer gebruiken. Het is geweldig wat hij laat zien, elke keer weer.”