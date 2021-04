Basketballer Curry in NBA weer goed voor bijna 50 punten

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Curry in NBA weer goed voor bijna 50 punten

07.29 uur: Stephen Curry heeft de basketballers van Golden State Warriors in de NBA aan een belangrijke overwinning geholpen. De uitblinker nam tegen de Philadelphia 76ers (107-96) liefst 49 punten voor zijn rekening. De Warriors blijven zo meedoen in de strijd om deelname aan de play-offs.

Het was voor Curry zijn elfde achtereenvolgende wedstrijd waarin hij tot 30 punten of meer kwam. Zijn gemiddelde staat nu op 31,4 punten per duel.

„Ik weet niet wat ik jullie nu nog moet zeggen”, aldus Steve Kerr, coach van de Golden State Warriors. „Als het gaat over Curry kunnen jullie eigenlijk mijn uitspraken van de vorige keer wel weer gebruiken. Het is geweldig wat hij laat zien, elke keer weer.”