Italiaanse karter krijgt schorsing van vijftien jaar voor gooien bumper

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Karten: Italiaan krijgt schorsing van vijftien jaar voor gooien bumper

11.15 uur: De voormalige Italiaanse karter Luca Corberi is voor 15 jaar geschorst. De internationale autosportfederatie FIA legde hem die straf op omdat hij vorig jaar oktober, bij de finale van het WK, zijn bumper naar zijn nog rijdende rivaal Paolo Ippolito gooide. Na de race viel Corberi Ippolito ook fysiek aan en de vaders van de twee racers vochten eveneens mee.

Corberi (23) kreeg veel over zich heen na het incident. Oud-wereldkampioen in de Formule 1 Jenson Button riep op tot een levenslange schorsing. De Italiaanse karter wachtte niet op de straf en besloot al met de sport te stoppen.

De bumper van de kartauto weegt 1,3 kilo en had Ippolito ernstig nekletsel kunnen bezorgen als hij daadwerkelijk was geraakt, aldus de FIA.

Voetbal: Voorzitter KNVB in de race voor plaats in uitvoerend comité UEFA

08.20 uur: Just Spee hoort rond het middaguur of hij mag toetreden tot het uitvoerend comité van de UEFA. De voorzitter van de KNVB is samen met acht andere kandidaten verkiesbaar. Slechts een deelnemer aan de verkiezingen wordt teleurgesteld.

Spee concurreert tijdens het 45e congres van de UEFA met de Belg Mehdi Bayat, Alexander Djoekov (Rusland), Gabriele Gravina (Italië), Zbigniew Boniek (Polen), David Gill (Engeland), Rainer Koch (Duitsland), Karl-Erik Nilsson (Zweden) en Servet Yardimci (Turkije).

De laatste vijf zijn herkiesbaar. De verwachting is dat zij deel blijven uitmaken van het uitvoerend comité van de UEFA, dat formeel gezien toezicht houdt maar in praktijk veel macht heeft. Spee dicht Gravina en Djoekov ook grote kansen toe en vertrouwt erop dat hij meer stemmen krijgt dan zijn Belgische concurrent Bayat, die zich pas op het laatste moment kandidaat heeft gesteld terwijl hij eerder aan de KNVB liet weten dat hij geen interesse had.

Alle 55 lidstaten van de UEFA brengen acht stemmen uit. Spee hoopt in de voetsporen te treden van Michael van Praag, die na 12 jaar uit het bestuur van de UEFA stapt.

Basketbal: Curry in NBA weer goed voor bijna 50 punten

07.29 uur: Stephen Curry heeft de basketballers van Golden State Warriors in de NBA aan een belangrijke overwinning geholpen. De uitblinker nam tegen de Philadelphia 76ers (107-96) liefst 49 punten voor zijn rekening. De Warriors blijven zo meedoen in de strijd om deelname aan de play-offs.

Het was voor Curry zijn elfde achtereenvolgende wedstrijd waarin hij tot 30 punten of meer kwam. Zijn gemiddelde staat nu op 31,4 punten per duel.

„Ik weet niet wat ik jullie nu nog moet zeggen”, aldus Steve Kerr, coach van de Golden State Warriors. „Als het gaat over Curry kunnen jullie eigenlijk mijn uitspraken van de vorige keer wel weer gebruiken. Het is geweldig wat hij laat zien, elke keer weer.”