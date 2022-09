Yilmaz biedt via ’tolk’ Özyakup excuses aan: ’Sorry dat het verkeerd ging’

„Ik heb Sjoerd (Ars, red.) al verteld dat hij meer moet betalen, nu ik een tolk ben’, begon Özyakup direct na de wedstrijd tegen Excelsior lachend voor de camera van ESPN, terwijl Yilmaz naast hem stond. Nadat de Turkse international een korte analyse gaf van de wedstrijd gaf hij via Özyakup door graag nog terug te willen komen op een gebeurtenis van vorige week.

Emoties

„Vorige week werd ik gevraagd voor een interview en daaraan wilde ik wel meewerken, maar met een tolk. Ik kan mijn emoties en gevoelens niet volledig in het Engels geven. Toen ik na de wedstrijd kwam, was er echter geen tolk”, legt de routinier uit. „Sorry dat het verkeerd is gegaan, maar de tolk was er niet. Zolang ik niet perfect Engels praat, spreek ik liever via een tolk.”

Yilmaz benadrukt dat hij best vaker voor de camera wil verschijnen. „Er is veel nieuws naar buiten gekomen wat niet waar is: als jullie iets willen weten, dan sta ik altijd open om te praten. Maar het liefst met iemand erbij”, aldus de Turk.