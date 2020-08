Bosz: ’Tegen Inter moet het een stuk beter’

„We zijn verder, dat is het belangrijkste”, lachte Bosz voor de camera van Fox Sports nadat hij met Bayer Leverkusen de laatste acht had bereikt. „We hebben geen tegengoal gekregen, ook dat is goed. In sommige fases speelden we goed, in sommigen minder, maar na zo’n lange onderbreking mogen we tevreden zijn.”

Het was voor Bayer Leverkusen de eerste wedstrijd sinds ruim een maand, nadat Bosz met zijn elftal op 4 juli de finale van de DFB Pokal verloor (4-2) van Bayern München. Met Inter treft de Nederlandse coach een ploeg die vorig weekend de Italiaanse competitie afrondde en dus een stuk meer in het ritme zit.

„We weten dat we een goed team hebben, maar het zal maandag tegen Inter een stuk beter moeten”, weet Bosz, die Moussa Diaby kort na rust de enige goal zag maken. Daley Sinkgraven maakte de negentig minuten vol.

