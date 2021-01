Ronald Koeman over inzetbaarheid Messi in finale Supercopa: ’Hij heeft het laatste woord’

„Hij heeft gisteren alleen getraind en vandaag weer met de groep. We gaan zien of hij beschikbaar is”, zei Koeman een dag voordat hij met Barcelona zijn eerste prijs van het seizoen kan pakken. „De speler heeft altijd het laatste woord als het om zijn fitheid gaat. We wachten nu af hoe zijn lichaam reageert, maar we hopen dat hij erbij is. Dat zou onze kansen aanzienlijk vergroten. We hebben het wel over de beste voetballer ter wereld. Als hij er niet is, missen we iets.”

Het duel met Athletic uit Bilbao volgt minder dan twee weken nadat Barcelona de Basken in de competitie met 3-2 versloeg, mede dankzij twee doelpunten van de Argentijnse vedette. „Elk duel is anders. Zij zullen van die wedstrijd geleerd hebben maar ook wij kunnen dingen beter doen”, aldus Koeman, die in ieder geval de lang geblesseerden Gerard Piqué, Ansu Fati, Sergi Roberto en Philippe Coutinho mist.