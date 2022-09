Atlético Madrid wint na knotsgek slot met drie(!) doelpunten in blessuretijd

Mario Hermoso zette Atlético pas in de 91e minuut op 1-0 en leek de gevierde man te worden. Hermoso haalde uit met links en via het been van een speler van Porto verdween de bal over doelman Diogo Costa in het doel. Hermoso was in de 68e minuut ingevallen voor Alvaro Morata.

In de 96e minuut maakte diezelfde Hermoso echter hands in zijn eigen strafschopgebied, waardoor Porto nog een penalty kreeg. Die werd benut door de Colombiaan Mateus Uribe. En daar bleef het niet bij. In de laatste tellen van de wedstrijd, na meer dan 100 minuten gespeeld te hebben, kopte Antoine Griezmann nog raak voor Atlético. Griezmann was na een uur ingevallen.

Porto eindigde het duel met tien man na een rode kaart voor Mehdi Taremi uit Iran. 10 minuten voor tijd kreeg hij zijn tweede gele kaart wegens een schwalbe.

In dezelfde groep won Club Brugge met 1-0 van Bayer Leverkusen. Abakar Sylla maakte in Brugge het enige doelpunt van de avond. Vlak voor rust kopte hij raak uit een corner. De Finse doelman Lukas Hradecky leek de bal te keren, maar werkte de bal in zijn eigen doel door een onhandige actie.