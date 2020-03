Formule 1 hint op uitstellen regels

„We hebben een conference call om te discussiëren over de huidige situatie en de impact op niet alleen dit seizoen, maar ook over volgend jaar”, bevestigt Ferrari-teambaas Mattia Binotto op de officiële website van de Formule 1.

Hopen op juni

De Formule 1 gaat dit jaar later van start. Gehoopt wordt op een aftrap in juni, als de situatie dat toelaat. Volgend jaar zouden er flink wat nieuwe regels worden doorgevoerd om het veld dichter bij elkaar te brengen. Auto’s worden minder complex en dat zou moeten leiden tot meer actie op de baan. Ook wordt er voor het eerst een budgetlimiet ingevoerd.

Door de ontwikkelingen rond het coronavirus worden de regels dus mogelijk uitgesteld naar 2022. De teams zijn al veelvuldig bezig met de auto’s van volgend jaar. De drie grote en rijkste teams - naast Ferrari zijn dat Mercedes en Red Bull Racing - hebben dit jaar in de huidige situatie nog een aanzienlijk voordeel. Omdat er nu nog geen budgetlimiet is, kunnen zij nog onbeperkt investeren in de toekomstige auto’s. Red Bull-teambaas Christian Horner sprak al van het duurste jaar in de historie.

Verantwoordelijkheid nemen

„We moeten elk aspect zorgvuldig evalueren en bekijken of we de nieuwe, technische regels misschien moeten uitstellen”, aldus Binotto. „Ferrari is klaar om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor een keuze die gemaakt wordt in het belang van de sport. Het is nu zeker niet de tijd voor egoïsme en tactiek.”