’Ik kon me niet permitteren zo te leven als Maradona’

Wim Kieft Ⓒ René Bouwman

Na het zien van de documentaire over Diego Maradona realiseer je weer hoe goed hij was als voetballer, hoe compleet, dat snelle explosieve, doelpunten, vrije trappen, steekpasses en zijn natuurlijke talent om tackles te ontwijken. Een fenomeen. Eigenlijk had hij alles als speler, hoewel hij fysiek niet groot en sterk was.