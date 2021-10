Premium Het beste van De Telegraaf

Op WK afwezige Matthijs Büchli verlegt focus naar de weg: ’Ben een beetje houtmoe’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Matthijs Büchli. Ⓒ ANP/HH

ROUBAIX - In de week dat zijn collega’s weer de plakken aaneenrijgen tijdens de WK-baan, zit Matthijs Büchli thuis. „Ik ben een beetje houtmoe”, zegt hij, doelend op de Zomerspelen waar hij in een achtbaan van emoties geraakte. Met de teamsprinters pakte hij goud in Tokio, waarna Büchli vriendin Laurine van Riessen in het ziekenhuis zag belanden. „Het is bizar dat Laurine er op dit WK weer bij is, maar eigenlijk kan het niet.”