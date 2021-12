Sport in 2021 | Bijzondere interviews op een rij

Robin van Roosmalen

Robin van Roosmalen verloor in januari zijn zusje bij een ongeluk langs de snelweg en raakte zelf zwaargewond. De kickbokser ging in een openhartig interview met verslaggever Lars van Soest dieper in op zijn verdriet. „Ik zou mijn hele leven verlamd willen zijn als Melissa nog zou kunnen leven.”

Koen Verweij Ⓒ RENE BOUWMAN

Koen Verweij sprak met Nick Tol over zijn voorbereiding op de Olympische Spelen van volgend jaar februari. Natuurlijk kwam ook zijn relatie met teamgenoot Jutta Leerdam ter sprake. „Als we in Peking allebei olympisch goud winnen, en dan op medal plaza de vraag der vragen stellen... Dat zou natuurlijk een droomscenario zijn, haha.”

Lewis Hamilton Ⓒ HH/ANP

Lewis Hamilton verspeelde in december op dramatische wijze de Formule 1-wereldtitel aan Max Verstappen. De Mercedes-coureur heeft echter meer dan alleen sportieve doelen, zo vertelde hij rond de Grand Prix van Azerbeidzjan in gesprek met De Telegraaf-verslaggever Erik van Haren. „Ik heb een nichtje en een neefje van vijf en zes jaar oud. Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat zij niet meemaken wat ik heb meegemaakt?”

Bert Kops Ⓒ Richard Sijmons

Een interview van Nick Tol met vechtsporticoon Bert Kops, die een tumultueus leven achter de rug heeft, maar inmiddels in rustiger vaarwater is beland. „Gebruik je verstand, zeg ik altijd. Het loopt zelden goed af als je je in die misdaadwereld begeeft. Ik heb wat dat betreft waanzinnig veel geluk gehad.”

De komende dagen wordt dit bericht aangevuld met nog meer Sport in 2021-verhalen.