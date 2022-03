Uniek estafettesucces: Oranje valt zowel bij mannen als vrouwen in de prijzen

Vorig jaar bij de Olympische Spelen in Tokio ging veel aandacht uit naar de mannen die op spectaculaire wijze zilver wonnen. In Belgrado zeiden Taymir Burnet, Nick Smidt, Terrence Agard en Tony van Diepen wel dat ze blij waren met brons, maar uit hun lichaamstaal bleek dat niet. „We hebben alles eruit gehaald, dus moeten we tevreden zijn”, analyseerde slotloper Van Diepen nuchter. „Maar we missen Lie natuurlijk”, voegde hij daaraan toe, doelend op de geblesseerde teamcaptain Liemarvin Bonevacia. Van Diepen is optimistisch over de toekomst. „Het talent is er zeker. We gaan in de komende jaren de mondiale top verder bestormen.”

De Nederlandse mannen pakten brons. Ⓒ ANP/HH

Bij de vrouwen ging uiteraard veel aandacht uit naar de fabuleuze slotloper Femke Bol, maar ook de startende Lieke Klaver verdient veel respect. Zij liep in de finale al haar vijfde 400 meter in drie dagen, want op de individuele 400 meter kwam ze ook drie keer in actie. „Ik stond vanmorgen wel even met een ’dik’ hoofd op en dacht dat het lastig zou worden”, verklaarde ze na de prijsuitreiking. „Maar ik nam een koude douche en dacht: niet zeuren maar gaan.”

Klaver kwam na twee ronden als snelste door en moest toen in spanning afwachten op het middenterrein. „Ik kijk dan niet. Ik ben niet gelovig, maar ik bid dan wel en vraag of het de meiden goed gaat.” Haar gebeden werden dus verhoord, want na de zesde plek op de Spelen traden de vrouwen uit de schaduw van de mannen door zelf zilver te veroveren. Dit keer waren het de mannen die vanaf de tribunes intens meeleefden en aanmoedigden.

Ze zagen dat Klaver snel opende, Eveline Saalberg en Lisanne de Witte de schade beperkt hielden, waarna Bol haar klasse etaleerde. Daarmee kwam de Oranje-oogst bij de WK Indoor op vier medailles (2x zilver en 2x brons). Dat is wat aantal betreft een record. Maar omdat er geen goud werd behaald, gaat dit evenement niet de boeken in als de succesvolste mondiale indoorkampioenschappen ooit. Dat was de editie van 1989, toen Nelli Cooman en Elly van Hulst allebei goud wonnen.