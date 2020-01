Afgescheurde kruisband betekent einde handbalcarrière Fabian van Olphen

„Natuurlijk had ik het afzienbare einde van mijn handbalcarrière iets anders voorgesteld. Het is zonde om tijd te verspillen aan verdrietig zijn en ik sta niet toe medelijden met mezelf te hebben”, schrijft hij op Instagram.

Van Olphen was jarenlang een gewaardeerd speler in de sterke Duitse competitie. De geboren Hagenaar was ook lang de spelmaker in het Nederlands mannenteam. De routinier was afgelopen najaar teruggekeerd in de nationale ploeg, die zich voorbereidde op het EK handbal.

Tijdens de oefenwedstrijd tegen Zwitserland eind december ging het mis en viel hij geblesseerd uit. Daardoor ontbrak Van Olphen op de eindronde, waar de Nederlandse mannen voor het eerst meededen en in de groepsfase werden uitgeschakeld.