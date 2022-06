Sanne Wevers stapt wegens ’gedrag teamgenoot’ uit nationale turnselectie

„Met veel pijn in mijn hart heb ik bij de KNGU aangegeven dat ik per direct uit de nationale selectie stap. Door het gedrag van een teamgenoot is er voor mij een aanhoudende, onwerkbare situatie ontstaan. Hierdoor kan ik niet meer goed functioneren binnen ons team”, zegt de 30-jarige Wevers, die sinds de Spelen van Tokio afgelopen zomer een pauze heeft ingelast. Ze zegt dat er een half jaar geleden sprake is geweest van een incident waarvoor de betreffende teamgenoot een officiële waarschuwing heeft gekregen.

Haar vader en coach Vincent Wevers werd eerder door een aantal oud-turnsters aangeklaagd wegens grensoverschrijdend gedrag. Dat leidde tot een zaak bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR), terwijl zijn contract bij de turnbond KNGU niet werd verlengd. Wevers werd eerder dit jaar vrijgesproken, maar zowel de aanklager als de KNGU is tegen die uitspraak in beroep gegaan. Zijn dochter Sanne stelt dat haar vertrek uit de nationale selectie losstaat van deze door haar als pijnlijk ervaren zaak.

’Onvoorstelbaar’

Wevers zegt dat de basis om te functioneren moet zijn dat je „veilig en op je gemak” met elkaar omgaat. „Het afgelopen half jaar heb ik er alles aan gedaan om deze situatie te veranderen. Door het ontbreken van regie vanuit de KNGU is dit helaas niet gelukt. Ik ben dus ook enorm teleurgesteld in de KNGU. Die heeft gedrag- en omgangsregels maar blijkt, gezien de ontstane situatie, niet in staat hier consequenties aan te verbinden. Noch de technisch directeur, noch de algemeen directeur, noch (de voorzitter van) het bestuur is erin geslaagd het tij te keren en het teamproces te herstellen.”

„Ik vind het onvoorstelbaar dat ik me in deze situatie bevind en zie geen perspectief dat dit op korte termijn wordt opgelost”, meldt Wevers. „Dit zijn niet de normen en waarden waar ik voor sta en dit is voor mij geen gezonde topsportomgeving.” Wevers stapt uit de selectie, maar zegt nog niet te hebben besloten te stoppen. „Ik ga de komende periode gebruiken om te onderzoeken hoe ik mijn toekomst ga invullen.”