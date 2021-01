Suzanne Schulting weet waar het gevaar in schuilt op NK

Premium Darts

Kan Barney-fan Stephen Bunting na donkere periode ’all the way’ gaan op WK darts?

Misschien wel de meest verrassende naam in de halve finales is die van Stephen Bunting. De 35-jarige Engelsman is weliswaar gewoon een voormalig wereldkampioen, maar na zijn overstap van de BDO naar de PDC bleven de echte topresultaten lange tijd uit voor deze grote fan van Raymond van Barneveld. Hi...