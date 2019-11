Indrukwekkende inhaalrace Van der Poel

Het was de vijfde veldrit uit de wereldbekercyclus. Van der Poel, die de eerste drie wereldbekerwedstrijden had laten schieten, startte pas vanaf de derde rij. Ook moest hij in de eerste bocht nog uitwijken voor een valpartij. Het deerde de wereldkampioen niet. Bij het ingaan van de tweede ronde lag Van der Poel al op kop en hij werd nooit meer teruggezien.

Van der Poel was zaterdag ook al de beste in Wachtebeke. Hij won tot dusverre alle zeven veldritten waarin hij dit seizoen aan de start stond. Op ruim 20 seconden werd de Belg Laurens Sweeck tweede, net voor zijn landgenoot Toon Aerts. De Nederlander Lars van der Haar werd vierde, diens landgenoot Corné van Kessel zesde.

Van der Poel begon later aan het seizoen nadat hij in het najaar nog het WK op de weg had gereden. Bij zijn eerste crossen meldde hij dat de vorm nog niet optimaal was, maar in Ruddervoorde was het begin november meteen prijs. Bij zijn tweede optreden veroverde hij in het Italiaanse Silvelle de Europese titel.

„Vandaag kwam ik toch al wel in de buurt van mijn niveau in mijn beste wedstrijden van afgelopen winter”, vertelde Van der Poel bij Sporza. Zijn optreden was indrukwekkend, met name zijn inhaalrace vroeg in de wedstrijd. „Dit was een van mijn beste eerste rondes ooit. Ik zat even vast na de start, maar ben altijd kalm gebleven. Ik wilde eigenlijk de tijd nemen om terug te keren voorin. Maar ik voelde vandaag dat ik heel goede benen had en was al weer snel in tweede positie.”

Bij het ingaan van de tweede ronde liet hij de concurrentie definitief achter. „Ik heb mijn eigen wedstrijd gereden. Dat is het beste hier. Het is een lastige wedstrijd met al die sporen in het zand. Maar het is ook een van mijn favoriete crossen, dit is puur plezier.”

Zeven uit zeven, inmiddels 33 overwinningen op rij, het is een ongelooflijke reeks. Van der Poel: „Hopelijk gaat het nog een tijdje door, maar ik zal heus wel een keer verliezen.”