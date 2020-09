Twijfels Tom Dumoulin stroken niet altijd met de werkelijkheid

Focus bij Tom Dumoulin tijdens de vijfde etappe van de Tour de France. Ⓒ ANP/HH

PRIVAS - „Ik was niet goed.” De woorden rolden dinsdagmiddag over zijn lippen met een intonatie die deed vermoeden dat de wereld was vergaan. Tenminste, voor Tom Dumoulin toch. De lucht is, met donderdag opnieuw een rit met een finish bergop, intussen weer opgeklaard.