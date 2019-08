Sport Kort: Hogenkamp één zege verwijderd van US Open

Tennis: Hogenkamp één zege verwijderd van hoofdschema US Open

21.22 uur Richèl Hogenkamp heeft zich weten te plaatsen voor de finales van het kwalificatietoernooi voor de US Open. De Nederlandse nummer 208 van de wereld versloeg de Russische Valeria Savinytsj in twee sets: 6-4 6-3. De andere Nederlandse tennissters in de tweede ronde van de kwalificaties Quirine Lemoine en Bibiane Schoofs redden het niet.

Tiesj Benoot Ⓒ BSR Agency

Wielrennen: Belgisch podium in Ronde van Denemarken

19.34 uur De eerste etappe in de Ronde van Denemarken heeft een Belgisch podium opgeleverd. Na een rit over 170 kilometer met start en finish in Silkeborg kwam Tiesj Benoot (Lotto Soudal) als eerste aan. Zijn ploeg- en landgenoot Jasper De Buyst won de eindsprint van het achtervolgende groepje, dat in de finale een paar meter op de winnaar tekortkwam. Amaury Capiot (Sport Vlaanderen - Baloise) kwam als derde over de streep.

Marc Houtzager met Sterrehof's Calimero (op archiefbeeld). Ⓒ Hollandse Hoogte

Paardensport: Springruiters stellen teleur in Rotterdam

18.15 uur De Nederlandse springruiters zijn teleurstellend begonnen aan de EK in Rotterdam. Na het eerste onderdeel staat de thuisploeg op de negende plaats, met een score van 238,58. Duitsland leidt na de eerste dag met een totaal van 219,21, gevolgd door Frankrijk (221,54) en Zweden (224,37).

Wielrennen: Australiër Dempster wint Veenendaal Classic

18.00 uur De Australische wielrenner Zakaria Dempster heeft de Veenendaal-Veenendaal Classic op zijn naam geschreven. De 31-jarige coureur van Israel Cycling Academy was na 190 kilometer de snelste in de eindsprint van een kopgroepje van drie renners. Martijn Budding kwam in zijn woonplaats als tweede over de finish, gevolgd door Nick van der Lijke als nummer drie.

Badminton: Piek/Seinen en Tabeling/Maas niet verder op WK

15.58 uur Selena Piek en haar dubbelpartner Cheryl Seinen zijn er niet in geslaagd om voor een stunt te zorgen op het WK badminton. In het Zwitserse Basel stond het als eerste geplaatste Japanse duo Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara in de tweede ronde tegenover de Nederlandse badmintonsters. De uitslag was duidelijk in het voordeel van het Japanse koppel: 21-9 21-6.Fed Cup-team thuis tegen Wit-Rusland.

15.05 uur Het Nederlands Fed Cup-team neemt het in de kwalificatieronde met als inzet een plek in de Fed Cup Finals op tegen Wit-Rusland. Oranje speelt op 7 en 8 februari een thuiswedstrijd en mag de ondergrond bepalen.

In 2017 trof Nederland Wit-Rusland voor het laatst. In Minsk verloor de ploeg van captain Paul Haarhuis destijds met 4-1. Kiki Bertens was toen ook nog van de partij, maar de beste tennisster van Nederland liet de afgelopen ontmoetingen schieten.

Captain Paul Haarhuis Ⓒ Hollandse Hoogte

Zeilen: Bouwmeester, Heiner als tweede naar medalrace

13.18 uur Olympisch kampioene Marit Bouwmeester en Finn-zeiler Nicholas Heiner gaan beiden met een tweede plaats de medalrace in van het olympisch testevent in Japan. Ook Afrodrite Zegers en Lobke Berkhout hebben zich in de 470-klasse geplaatst voor de medalrace.

Dorian Van Rijsselberghe sloot het testevent af met een tiende plaats. De regerend olympisch kampioen in de RS:X-klasse finishte als vijfde in de medalrace. "Ik kom gewoon wat fitheid tekort om echt mee te komen of bij te blijven", keek hij terug. Windsurfster Lilian de Geus eindigde in de medalrace en het klassement als zevende.

Annemiek Bekkering en Annette Duetz finishten in de medalrace in de 49erFX als zevende.

Badminton: Piek en Tabeling verrassen geplaatst duo op WK

10.55 uur: Selena Piek en Robin Tabeling hebben op het WK badminton de derde ronde bereikt van het gemengd dubbelspel. Piek en Tabeling verrasten in Basel het als 13e geplaatste duo He Ji Ting en Du Yue in twee spannende games: 22-20 en 21-18.

In de eerste set wonnen Piek en Tabeling bij een 8-7-voorsprong vijf punten op een rij. Toch kwamen ze nog met 19-18 achter. In de tweede set had het Nederlandse duo continu een voorsprong en na 40 minuten was een plek in de derde ronde een feit.

Piek en Tabeling komen later nog eens in actie, respectievelijk in het vrouwen- en het mannendubbelspel.

Wielrennen: Kämna vertrekt naar Bora-Hansgrohe

09.55 uur: Na Tom Dumoulin verliest Team Sunweb opnieuw een sterke klimmer. Het Duitse talent Lennard Kämna verkast naar Bora-Hangrohe, zo maakte de formatie van Peter Sagan woensdag bekend.

De 22-jarige Kämna eindigde in de afgelopen Tour de France, pas zijn tweede grote ronde, twee keer in de top tien in een bergrit: hij werd zesde en vierde. In het klassement eindigde hij als veertigste.

Lennard Kamna Ⓒ BSR Agency

„Het was tijd voor een volgende stap”, aldus Kämna. „Mijn periode bij Sunweb was erg waardevol. Ik ben de ploeg erg dankbaar.”

„Lennard is een groot talent en stond al bij meerdere teams op het wensenlijstje. Dus ik ben heel tevreden dat hij voor ons heeft gekozen”, zegt teammanager Ralph Denk. „Het was indrukwekkend om te zien hoe hij presteerde in de laatste week van de Tour de France. Daar kunnen we uit afleiden dat hij een grote motor heeft en de uitdagingen niet uit de weg gaat.”

Tallon Griekspoor op archiefbeeld. Ⓒ ANP

Tennis: Griekspoor houdt US Open in zicht

07.23 uur: Tallon Griekspoor heeft zich ten koste van Elias Ymer geplaatst voor de tweede ronde van het kwalificatietoernooi van de US Open. Griekspoor versloeg de als 16e geplaatste Zweed met 7-5 6-2. Voor Griekspoor is het pas zijn eerste zege ooit in de kwalificaties van het laatste grandslamtoernooi van het jaar.

Griekspoor neemt het in de tweede ronde op tegen de Turk Cem Ilkel, de nummer 258 van de wereld. Drie zeges volstaan voor een plek in het hoofdtoernooi.

Bij de vrouwen werden dinsdag Arantxa Rus en Lesley Pattinama-Kerkhove uitgeschakeld. Beiden verloren in drie sets. Richèl Hogenkamp, Quirine Lemoine en Bibiane Schoofs maken nog wel kans op een plek in het hoofdschema. Zij komen allen woensdag weer in actie, Griekspoor pas donderdag weer.