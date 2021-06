Romelu Lukaku klapt voor Christian Eriksen

„In de tiende minuut trappen we de bal buiten en applaudisseren we voor hem”, vertelde Romelu Lukaku. Het getal tien verwijst naar het rugnummer van Eriksen, die bij Inter ploeggenoot is van Lukaku.

Lukaku vertelt dat hij zijn Deense teamgenoot graag zou bezoeken in het ziekenhuis. „Ik heb er al met de coach over gesproken”, aldus de spits die twee keer trefzeker was in het eerste duel van de Belgen tegen Rusland (3-0).