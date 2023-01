FC Twente springt na zege op FC Utrecht over Ajax heen

Vooraf stond FC Twente maar drie plekjes hoger dan FC Utrecht, maar het verschil op het veld was veel groter. Waar de thuisploeg onder leiding van trainer Ron Jans een ingespeeld geheel is en al ruim anderhalf seizoen in deze samenstelling aan de weg timmert, daar staat het dit seizoen bij FC Utrecht weer bol van de wisselingen op allerlei vlakken.

Onder de vorige trainer Henk Fraser begon FC Utrecht in een 5-3-2 systeem aan het seizoen, maar al snel werd doorgeschakeld naar 4-4-2. De nieuwe trainer Michael Silberbauer kiest dan weer voor 4-3-3. Maar ook in personeel opzicht zijn er al veel wisselingen. Met als simpel voorbeeld de linksbackpositie waar tegen FC Twente in de persoon van Nick Viergever alweer de vierde speler opdook na Djevencio van der Kust, Django Warmerdam en Mark van der Maarel.

Domineren

Silberbauer moest zijn team ook gedwongen op meerdere posities aanpassen. Jens Toornstra, Sander van de Streek en Sean Klaiber ontbraken door blessures, waardoor er basisplaatsen waren voor Can Bozdogan, Luuk Brouwers en Hidde ter Avest. Bij FC Twente had Joshua Brenet de rechtsbackpositie weer overgenomen van Alfons Sampsted en speelde Mathias Kjølø in plaats van Michal Sadilek.

FC Twente pakte direct het overwicht in de wedstrijd en ook de eerste kans was voor de thuisploeg. Een schot van Ricky van Wolfswinkel ging rakelings naast. Het team van trainer Ron Jans domineerde de wedstrijd, maar op een ideaal moment wist FC Twente de ban te breken. Centrumverdediger Modibo Sagnan trok op avontuur, verspeelde de bal, waarna Ramiz Zerrouki, wederom uitstekend spelend, Vaclav Cerny wegstuurde. De Tsjech prikte bekeken raak tegen zijn oude werkgever en dat betekende zijn zesde seizoensgoal en vijfde Eredivisietreffer van deze voetbaljaargang.

Witte raven

Als je achter komt tegen FC Twente, weet je als tegenstander dat het moeilijk wordt. De ploeg van trainer Ron Jans heeft de met afstand minst gepasseerde verdediging in de Eredivisie. Pas negenmaal hoefde doelman Lars Unnerstall een bal uit het net te vissen. En in de Grolsch Veste wisten dit seizoen pas twee ploegen in negen wedstrijden het doel te vinden. PSV’er Guus Til en Willum Thor Willumsson van Go Ahead Eagles waren de witte raven, die daarin slaagden.

Toch kreeg FC Utrecht een grote kans. Na goed doorgaan van Taylor Booth kwam de bal voor de voeten van Bas Dost, die de bal echter rakelings naast tikte. Er kwam nog een tweede moment voor Dost na een prima voorzet van Othmane Boussaid, maar de uitkomende Unnerstall ramde de bal met gevaar voor eigen ledematen en die van Dost weg. Kort erna besliste FC Twente de wedstrijd definitief. Virgil Misidjan liet FC Utrecht-doelman Vasilis Barkas kansloos met een geplaatst schot, ook zijn zesde seizoenstreffer en vijfde Eredivisiegoal van dit seizoen. Door de zege is FC Twente op vier punten van koploper Feyenoord gekomen.