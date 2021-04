Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: KNVB en clubs hopen ook volgende week op publiek

17:36 uur De KNVB en de clubs uit de Eredivisie hopen dat ze na de pilot van dit weekeinde ook volgende week en in het restant van het seizoen publiek kunnen ontvangen in de stadions. De clubs zijn in afwachting van toestemming van de overheid. Het demissionaire kabinet heeft bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend, waarmee testbewijzen kunnen worden ingezet voor toegang tot onder meer sportevenementen.

Dit weekeinde wordt daarmee al getest in de Eredivisie. Bij de negen wedstrijden mag de thuisclub een beperkt aantal toeschouwers ontvangen. De bezoekers moeten zich vooraf laten testen op het coronavirus. Zo zitten vrijdagavond 2000 voetbalfans op de tribunes in Tilburg bij Willem II - RKC Waalwijk, zondag mogen 7500 mensen naar binnen bij Ajax - AZ en 6500 bij Feyenoord - Vitesse. PSV speelt zaterdag tegen FC Groningen met 4000 supporters op de tribunes. Volgende week wordt in de Keuken Kampioen Divisie getest met beperkte aantallen toeschouwers.

Voetbal: Manchester City heeft De Bruyne al terug voor bekerfinale

15:42 uur Manchester City kan zondag in de finale van de League Cup tegen Tottenham Hotspur weer beschikken over Kevin De Bruyne. De Belgische aanvoerder liep vorige week in het verloren duel met Chelsea in de halve finales van de FA Cup (0-1) een voetblessure op. De Bruyne herstelde sneller dan verwacht en trainde vrijdag al weer mee.

Ook spits Sergio Aguëro stond weer op het trainingsveld. De Argentijn, die City na dit seizoen verlaat, ontbrak de laatste vier wedstrijden vanwege fysieke problemen. „Sergio heeft voor het eerst in twee weken weer meegetraind. We beslissen na de training van zaterdag of hij mee kan doen”, zei trainer Pep Guardiola, die ongetwijfeld ook al het duel met Paris Saint-Germain in gedachten heeft. Volgende week woensdag treffen City en PSG elkaar in Parijs in de halve finales van de Champions League.

Wielrennen: Grossschartner wint slotrit Ronde van de Alpen, Yates klassement

15:39 uur Wielrenner Felix Grossschartner heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van de Alpen op zijn naam geschreven. De Oostenrijker van Bora-hansgrohe kwam in de etappe van Valle del Chiese naar Riva del Garda na 212 kilometer solo aan. Achter Grossschartner werd de Ier Nicolas Roche tweede, voor de Italiaan Alessandro De Marchi.

De eindzege in de etappekoers door Oostenrijk en Italië ging naar de Brit Simon Yates. De kopman van Team BikeExchange kwam ruim een halve minuut na de winnaar binnen. Zijn leidende positie in het klassement kwam niet meer in gevaar. De Spanjaard Pello Bilbao werd op 58 seconden tweede. De Rus Aleksandr Vlasov op 1.06 minuut derde.

Voor Grossschartner was het zijn derde aanvalspoging deze week in de Ronde van de Alpen. In de derde rit eindigde hij als tweede achter de Italiaan Gianni Moscon. Het is de eerste ritzege voor de Oostenrijker dit seizoen en de vierde overwinning voor zijn ploeg.

Biljarten: Dick Jaspers positief getest

13:35 uur Het nog maar de vraag of Dick Jaspers zijn titel op de Jumbo Masters driebanden zal kunnen verdedigen.

De spelers uit Sint Willebrord is positief getest op het coronavirus. Er zal onmiddellijk een nieuwe test worden genomen.

De eerste partij van de Masters, die zondagmorgen in Berlicum van start gaat, is de partij tussen Raimond Burgman en Dick Jaspers. De nummer één van de wereldranglijst driebanden is 21 keer Nederlands kampioen in deze discipline.

Mocht Jaspers verplicht in quarantaine moeten dan is Volkan Cetin zijn vervanger.

Voetbal: Duitse bekerfinale in Berlijn zonder publiek

11:41 uur: De Duitse bekerfinale wordt volgende maand zonder publiek gespeeld. De eindstrijd is op 13 mei in Berlijn en gaat tussen de winnaars van de halve finales Werder Bremen - RB Leipzig en Borussia Dortmund - Holstein Kiel.

Volgens de plaatselijke autoriteiten is het half mei nog niet mogelijk om toeschouwers toe te laten bij sportwedstrijden in Duitsland, dat zich momenteel in de derde coronagolf bevindt. Sinds de herfst worden alle voetbalwedstrijden in Duitsland achter gesloten deuren gespeeld.

Vrijdag werd ook bekend dat München komende zomer wel voetbalfans kan ontvangen bij de wedstrijden van het EK die in de Duitse stad worden gespeeld. Dat was lange tijd twijfelachtig, waardoor München mogelijk geschrapt zou worden als speelstad. Het stadion van Bayern, dat een capaciteit heeft van 70.000 bezoekers, kan naar verwachting minimaal 14.500 toeschouwers ontvangen.

Voetbal: Willem II in ’vol’ stadion met 2000 fans tegen RKC

10:12 uur: Willem II kan vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk rekenen op de steun van 2000 supporters. De laatste beschikbare kaarten voor het duel in het Koning Willem II-stadion zijn vergeven, meldt Willem II. Bij alle wedstrijden van deze speelronde in de Eredivisie mogen de thuisclubs een beperkt aantal toeschouwers naar binnen laten, in het kader van een grootschalige landelijke pilot.

„We hebben een ’vol’ stadion, althans: binnen de mogelijkheden”, aldus een woordvoerder van Willem II. Seizoenkaarthouders konden zich sinds vorige week zaterdag aanmelden voor een toegangsbewijs voor het duel met RKC. De eerste 1800 à 1900 kaarten waren snel vergeven, op de dag voor de wedstrijd werden de laatste kaarten geclaimd.

Vrijwel alle bezoekers moeten vooraf een sneltest doen en mogen naar binnen als ze negatief testen op het coronavirus. Alleen kinderen tot en met 11 jaar mogen zonder test naar binnen. Alle toeschouwers moeten op de tribunes 1,5 meter afstand van elkaar houden, ook familieleden. Ze mogen hun mondkapje af doen zodra ze zitten.

Openwaterzwemmer Smits beëindigt loopbaan

08:35 uur: Openwaterzwemmer Pepijn Smits heeft zijn loopbaan beëindigd. De 24-jarige Smits gaat zich richten op zijn maatschappelijke carrière; hij gaat aan de slag als advocaat.

Smits veroverde in 2018 in Glasgow de Europese titel in de teamwedstrijd. Dat deed hij samen met Esmee Vermeulen, Sharon van Rouwendaal en Ferry Weertman.

Tijdens zijn laatste wedstrijd op het hoogste niveau, in maart in Doha, werd Smits 26e. Hij werd ook een paar keer Nederlands kampioen.

Mavericks verslaan Lakers bij terugkeer basketballer Davis

07:40 uur: De basketballers van Dallas Mavericks hebben voorkomen dat de Los Angeles Lakers de terugkeer van Anthony Davis konden opluisteren met een zege. Het werd in Dallas 115-110. Davis had een kuitblessure en kwam daardoor voor het eerst sinds 14 februari weer in actie.

Davis kwam in de 16 minuten en 40 seconden die hij meespeelde tot vier punten en had geen hoofdrol. Die was weggelegd voor Luka Doncic, die namens de Mavericks goed was voor dertig punten, negen rebounds en acht assists. In het derde kwart leek Doncic zich te blesseren aan zijn rechterbeen, maar hij maakt het duel toch af. De Sloveen maakte al zijn dertig punten pas na het eerste kwart.

Bij Lakers, die drie van de laatste vier duels hebben verloren, kwam Kentavious Caldwell-Pope tot 29 punten.

De Mavericks staan gedeeld zesde in de Western Conference en hebben een winstpercentage van 0,552. De Lakers doen het met 0,593 vooralsnog net iets beter en staan vijfde.