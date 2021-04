Los Angeles Lakers onderuit bij terugkeer Anthony Davis

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Openwaterzwemmer Smits beëindigt loopbaan

08:35 uur: Openwaterzwemmer Pepijn Smits heeft zijn loopbaan beëindigd. De 24-jarige Smits gaat zich richten op zijn maatschappelijke carrière; hij gaat aan de slag als advocaat.

Smits veroverde in 2018 in Glasgow de Europese titel in de teamwedstrijd. Dat deed hij samen met Esmee Vermeulen, Sharon van Rouwendaal en Ferry Weertman.

Tijdens zijn laatste wedstrijd op het hoogste niveau, in maart in Doha, werd Smits 26e. Hij werd ook een paar keer Nederlands kampioen.

Mavericks verslaan Lakers bij terugkeer basketballer Davis

07:40 uur: De basketballers van Dallas Mavericks hebben voorkomen dat de Los Angeles Lakers de terugkeer van Anthony Davis konden opluisteren met een zege. Het werd in Dallas 115-110. Davis had een kuitblessure en kwam daardoor voor het eerst sinds 14 februari weer in actie.

Davis kwam in de 16 minuten en 40 seconden die hij meespeelde tot vier punten en had geen hoofdrol. Die was weggelegd voor Luka Doncic, die namens de Mavericks goed was voor dertig punten, negen rebounds en acht assists. In het derde kwart leek Doncic zich te blesseren aan zijn rechterbeen, maar hij maakt het duel toch af. De Sloveen maakte al zijn dertig punten pas na het eerste kwart.

Bij Lakers, die drie van de laatste vier duels hebben verloren, kwam Kentavious Caldwell-Pope tot 29 punten.

De Mavericks staan gedeeld zesde in de Western Conference en hebben een winstpercentage van 0,552. De Lakers doen het met 0,593 vooralsnog net iets beter en staan vijfde.