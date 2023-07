Officieel: Sparta Rotterdam stelt Rijsdijk aan als nieuwe hoofdtrainer

Het vertrek van Steijn zorgde niet voor paniek bij Sparta, zo legde technisch directeur Gerard Nijkamp uit. „Direct na het bekend worden van de overgang was al duidelijk dat Sparta niet voor de eerste de beste trainer kiest die beschikbaar is. Vele namen worden er gedurende zo’n proces genoemd, met name door belanghebbenden die daar eventueel profijt van kunnen hebben. Als Sparta zijnde hebben we zorgvuldigheid verkozen boven snelheid.”

Bij de zoektocht naar een nieuwe trainer was de uitgangspositie dat de nieuwe trainer een „flinke plus moest brengen” ten opzichte van assistenten Rijsdijk en Nourdin Boukhari, verklaarde Nijkamp. „Zij waren namelijk met Steijn medeverantwoordelijk voor het sportieve succes van afgelopen seizoen, maar ook voor de aansturing van de voetbalstaf op Het Kasteel.” Nadat was gebleken dat geen van de kandidaten Rijsdijk en Boukhari kon overtreffen, besloot de directie dat Rijsdijk „de beste optie” voor Sparta was.

Rijsdijk krijgt naast Boukhari ook assistentie van Foeke Booy. „Foeke heeft niet alleen al eerder op Het Kasteel gewerkt, toen Nourdin het Sparta-shirt nog droeg, maar met al zijn ervaring in binnen- en buitenland zien wij in hem een juiste aanvulling op Jeroen en Nourdin”, aldus Nijkamp.

Rijswijk was eerder in 2021 interim-trainer bij Almere City na het ontslag van Ole Tobiasen.