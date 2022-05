Lando Norris ondanks ontstoken amandelen achtste in Barcelona

„Hij was compleet uitgeteld na de race, maar dat lijkt me logisch als je je het hele weekeinde al niet lekker voelt en geen energie hebt”, zei teambaas Andreas Seidl.

Toen Norris er weer bovenop was, reageerde hij ook zelf. „Het was een zware dag”, zei de coureur die zaterdag al had aangegeven dat hij een zere keel had en zich slapjes voelde. „Ik heb last van ontstoken amandelen en dat in combinatie met de hitte maakte dit een van de zwaarste races die ik ooit heb gereden.”

Bovendien verstoorde de ontsteking zijn voorbereiding flink. „Ik heb veel technische sessies moeten missen, wat mijn weekend in gevaar heeft gebracht. Ik was dan ook absoluut niet zo voorbereid op de Grand Prix als ik had kunnen zijn. Met dat in gedachten ben ik erg blij dat ik de race heb afgesloten met punten voor het team.”

Teambaas Seidl liet wel weten dat Norris de komende dagen goed moet uitzieken en dan is het hopen dat hij op tijd fit is voor komend weekend. „Het doel is duidelijk; de komende vier dagen moeten we ervoor zorgen dat hij rust krijgt, zodat hij hopelijk weer fit is voor de komende race in Monaco.”