Bundesliga-spelers missen sfeer

„De sfeer ontbreekt en dat was wennen. Je merkt heel erg dat de fans er niet zijn”, vond Steven Skrzybski van Fortuna Düsseldorf, dat met 0-0 gelijkspeelde tegen SC Paderborn. „Het spel wordt er wel eenvoudiger op, want je hoort de coach veel beter.”

De Bundesliga is als eerste van alle grote Europese competities hervat, na een pauze van ruim twee maanden vanwege de coronapandemie. Er zijn tal van veiligheidsregels waar spelers en coaches zich aan moeten houden in de lege stadions. „Het was een beetje surrealistisch en we zullen er aan moeten wennen, maar er is geen alternatief. Ik ben blij dat we weer spelen”, zei directeur Hans-Joachim Watzke van Borussia Dortmund.

Hij kreeg bijval van zijn trainer Lucien Favre, die zijn ploeg met 4-0 zag winnen van Schalke 04. „Onze fans waren er niet, de ’gele muur’ ontbrak en dat was vreemd. Toch wilden we absoluut winnen voor de fans, ook al zaten die nu thuis voor de buis.”

Coach Oliver Glasner van VfL Wolfsburg vond het lastig zijn emoties in bedwang te houden. Zijn ploeg won in blessuretijd de uitwedstrijd bij FC Augsburg (1-2). „Zo’n winnende goal wil je vieren met de meegereisde fans voor hun tribunevak, maar dat kon niet. Ik verliet zelf even mijn coachvak omdat ik zo blij was, maar realiseerde me meteen dat ik terug moest en niet te dichtbij mijn spelers mag komen. Het is niet leuk, maar we moeten nu gedisciplineerd zijn.”

Veel spelers ervoeren de wedstrijden als een soort oefenduels. „Je voelt de druk van het publiek niet. Het lijkt daardoor meer op een vriendschappelijk potje”, vond verdediger Martin Hinteregger van Eintracht Frankfurt.

„Het is vreemd voor iedere speler, want je voetbalt het liefst voor 50.000 toeschouwers”, zei middenvelder Robin Koch van SC Freiburg. Zijn ploeggenoot, keeper Alexander Schwolow, noemde het zelfs mentaal zwaar. „Voetbal leeft van het publiek. Je wilt de mensen in het stadion plezieren. Ik vond het niet makkelijk mezelf te blijven oppeppen.”