Van Vleuten wint proloog Ladies Tour

De renster van Mitchelton-Scott, wereldkampioene tijdrijden, bleek ook op een korte afstand de snelste in een individuele tijdrit. Van Vleuten finishte na 3,8 kilometer in Sittard-Geleen in een tijd van 5 minuten en 4 seconden. Daarmee was ze zes seconden sneller dan de Duitse Lisa Klein.

Een seconde daarachter eindigde Lucinda Brand als derde. Ook Anna van der Breggen (6e) en Amy Pieters (9e) haalden de top tien. Ellen van Dijk (6.52) kwam ten val en verspeelde daarmee haar kans op het veroveren van de leiderstrui. Woensdag volgt een rit van Stramproy naar Weert over 123 kilometer.

De Ladies Tour eindigt zondag.