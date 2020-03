Jetze Plat Ⓒ Rene Bouwman

Het jaar 2020 staat voor veel Nederlandse topsporters in het teken van de Olympische Spelen en Paralympische Spelen. Op weg naar Tokio komen in deze lifestyle-rubriek atleten aan bod die in de Japanse hoofdstad kunnen gaan schitteren, zoals handbiker en triatleet Jetze Plat, die werd geboren met twee onvolgroeide benen.