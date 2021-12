Premium Het beste van De Telegraaf

PSV op Max Verstappen-achtige wijze naar zege op NEC

Door Wilber Hack Kopieer naar clipboard

PSV en aanvaller Cody Gakpo, op de huid gezeten door Souffian El Karouani, hadden veel moeite NEC van zich af te schudden. Ⓒ ANP OLAF KRAAK

NIJMEGEN - PSV beleefde gisteren op één dag drie keer kippenvel. De Eindhovense club zag, op weg naar Nijmegen voor de wedstrijd tegen NEC, Max Verstappen wereldkampioen worden. Dat is een fervent aanhanger van PSV. Hij komt er wel eens in de kleedkamer. In het hotel beleefden de Eindhovenaren de 1-2 zege van AZ op Ajax. Door met dezelfde cijfers van NEC te winnen pakte PSV later op de avond de koppositie.