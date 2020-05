Spanje wil slachtoffers herdenken bij derby van Sevilla op 11 juni

Dat zei voorzitter Javier Tebas van LaLiga zondagavond. „Een wedstrijd op 11 juni is mogelijk, en dat zal dan ook het enige duel zijn op die avond. Wellicht herdenken we dan ook de vele Spanjaarden die zijn overleden aan het virus”, zei Tebas op de Spaanse televisie. „Ik hoop dat die dag de derby in Sevilla kan worden gespeeld.”

Toestemming

De Spaanse premier Pedro Sanchez gaf zaterdag de twee hoogste profdivisies toestemming vanaf 8 juni weer te voetballen. De wedstrijden zullen zonder publiek worden afgewerkt. Er staan nog elf speelrondes op het programma. FC Barcelona, de club van Frenkie de Jong, heeft aan kop van de ranglijst twee punten voorsprong op Real Madrid.

De clubs hebben de trainingen al hervat, maar dat gebeurt nog steeds in kleine groepjes. Voorzitter Tebas zei dat opschalen naar volledige groepstrainingen het eerste doel is. „Zodra we dat hebben bereikt, kunnen we de competitie weer echt oppakken. We hopen de komende dagen de speelkalender voor de eerste vier speelronden vrij te geven. De regering heeft ons enigszins verrast met haar besluit, maar het geeft aan hoe belangrijk het profvoetbal voor Spanje is.”