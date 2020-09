Memphis Depay is voorbeeld voor AZ-jonkies

Wim Kieft Ⓒ René Bouwman

De jonge spelers van AZ kregen bij de uitschakeling voor de Champions League nogal wat kritiek over zich uitgestort. Stengs, Boadu, Koopmeiners, Idrissi en Wijndal gaven niet thuis tegen Dinamo Kiev. Dergelijke tegenslag hoort bij de ontwikkeling van de club AZ en van die jonge talenten in het bijzonder. Ooit, in 1984, zei Aad de Mos als trainer van Ajax na uitschakeling door Bohemians Praag dat je met spelers als Rijkaard, Van Basten, Vanenburg en Koeman nooit de oorlog zou winnen. Later hebben die spelers toch alles gewonnen wat er te winnen valt.