Video: Jasper Stuyven en teamgenoten gaan helemaal los na zege in Milaan-Sanremo

„Geweldig om het vandaag af te maken”, zei Stuyven over zijn eerste overwinning in een wielermonument. Hij bleef de Australiër Caleb Ewan en zijn landgenoot Wout van Aert net voor.

„Ik voelde me heel goed, maar er waren nog heel veel snelle jongens na de Poggio”, keek Stuyven terug. „We hadden een plan gemaakt om voor de overwinning te gaan rijden. Ik wist dat ik met een aanval alles of niets moest proberen, want als ik op de sprint zou wachten dan eindig ik misschien tussen de vijfde en tiende plaats. Ik neem liever het risico om ’all in’ te gaan om zo de grootste overwinning uit mijn carrière te kunnen pakken. Acht van de tien keer lukt dat niet, maar misschien één of twee keer wel.”

Voor Stuyven is het de eerste overwinning van het seizoen. Vorig jaar pakte hij de zege in Omloop Het Nieuwsblad en in 2016 won hij Kuurne-Brussel-Kuurne. De overwinning werd groots gevierd in de bus van Trek-Segafredo.

Zelfvertrouwen

Stuyven voelde zich goed in de week vooraf aan Milaan-Sanremo en voelde zijn zelfvertrouwen groeien, ook al waren er „drie jongens” de absolute favoriet voor deze wedstrijd, verwees hij naar Van Aert, Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe. „Zij zijn momenteel de sterkste renners in de wereld, maar ik heb vandaag laten zien dat je hen met de juiste instelling kan verslaan. Er zat ook niemand meer met een teamgenoot en dat was denk ik ook in mijn voordeel.”

Jacopo Mosca feliciteert Jasper Stuyven na diens overwinning in Milaan-Sanremo. Ⓒ HH/ANP

„Om eerlijk te zijn, er waren nog veel snelle jongens in de groep onderaan de Poggio en ik voelde dat ik een gaatje kon krijgen, dat is ook mijn specialiteit”, zei Stuyven over zijn aanval. „Ze aarzelden en ik pakte wat voorsprong. Doordat Søren Kragh Andersen aansloot, had ik zo’n 300 meter de tijd om even bij te komen. Ik hoopte dat hij doorfietste en dat deed hij. Daarna zette ik de sprint in. Ik had niet veel meer in de benen, maar het was net genoeg.”