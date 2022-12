Rentree Davy Pröpper lijkt stap dichterbij te komen

Aanvaller Thomas Buitink blijft achter in Nederland. Zijn rol bij Vitesse is uitgespeeld en hij krijgt de ruimte om naar een andere club uit te kijken. Trainer Phillip Cocu neemt 28 spelers mee naar de Algarve onder wie de van Sturm Graz teruggekeerde Dominik Oroz. De Kroatische jeugdinternational was in de eerste seizoenshelft verhuurd aan de Oostenrijkse club, omdat hij in het Alpenland zijn dienstplicht moest vervullen. Cocu heeft ook de jeugdspelers Kaya Simons en Joël van den Berg meegenomen op trainingskamp.

